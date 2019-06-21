В МТС посчитали количество шагов между станциями минского метро

МТС посчитал, сколько шагов можно сделать между станциями, если заменить поездки в метро на пешие прогулки. Оператор продолжает акцию «Ходи и находи!»: чтобы получить 10 ГБ мобильного трафика или 1000 бесплатных минут на звонки внутри сети, надо пройти 60 тысяч шагов за неделю.

Чтобы было легче ориентироваться, сколько шагов можно собрать по пути на работу или домой, в компании МТС подготовили специальную карту с расстояниями в шагах между станциями метро. Если пройти все станции минского метрополитена пешком, то можно накопить более 46 тысяч шагов!

Акция «Ходи и находи!» стартовала в апреле этого года. В ней уже приняли участие более 300 000 абонентов МТС, которые вместе находили почти 50 000 000 000 шагов. Активнее включились в борьбу за бонусы женщины — среди участников акции их на 40% больше, чем мужчин. В качестве бонуса участники чаще всего выбирают 1000 бесплатных минут на звонки внутри сети.

Подробнее про акцию «Ходи и находи!» здесь.