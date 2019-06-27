В Google Play найден зловред, который под видом фоторедакторов крал деньги

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в Google Play два приложения для редактирования фотографий, которые на самом деле содержали в себе вредоносное ПО – бэкдор MobOk, крадущий деньги пользователей путём оформления на их номера платных подписок на русском, английском и тайском языках.

Зловред действовал скрытно, и жертвы начинали подозревать неладное, только когда видели неожиданные списания денег с мобильного счёта. В общей сложности каждый из фальшивых фоторедакторов – Pink Camera и Pink Camera 2 – был установлен более 10 тысяч раз. В настоящее время эти опасные приложения удалены из Google Play.

Однако кое-что в функционировании Pink Camera должно было насторожить внимательного пользователя. К примеру, фоторедакторы запрашивали доступ к управлению Wi-Fi, что довольно нетипично для программ такого класса. Помимо этого, приложения крайне настойчиво требовали предоставить им доступ к уведомлениям.

Как только фоторедактор получал все необходимые права, зашитый в него бэкдор начинал в фоновом режиме собирать информацию об устройстве и отправлять её на сервер злоумышленников. В ответ зловред получал набор ссылок, которые в конечном счёте приводили на страницу оформления подписки. Далее MobOkподставлял номер телефона пользователя в соответствующее поле. При этом если страница подписки была защищена с помощью технологии CAPTCHA, бэкдор автоматически её обходил, а если для активации подписки нужно было ввести код из SMS, то зловред использовал свой доступ к уведомлениям и успешно проходил и этот этап. И всё это – без участия пользователя и уведомления его обо всех этих действиях.