Сторонние программы потеряют доступ к Gmail с 15 июля

Компания Google скоро заблокирует доступ к данным Gmail со стороны некоторых сторонних приложений. Новая политика в отношение API начнёт действовать уже с 15 июля. В частности, доступа лишится немало приложений. Хотя полный список программ и сервисов пока не приводится, но, как минимум, могут пострадать SwiftKey от Microsoft и приложение с открытым исходным кодом SMS Backup+.

API-интерфейсы OAuth от Google существуют уже много лет, чтобы приложения могли получать доступ к данным Google и управлять ими. Это позволяет сторонним программам для электронной почты подключаться к учётной записи Gmail, после чего отправлять, читать и удалять электронные письма, чтобы пользователь мог работать удалённо.

Нововведение, анонсированное в минувшем октябре, меняет схему действий. Если ранее это было, по сути, соглашением между пользователем и разработчиком, то теперь последним придётся довольствоваться «информацией, необходимой для работы приложения». То есть создателям придётся проходить аудит у «корпорации добра», а это будет стоить от 15 до 75 тысяч долларов как минимум.

При этом с 26 июня разработчики уже начали получать уведомления скором прекращении поддержки сторонних программ в Gmail. Так, разработчик SMS Backup+ заявил, что не имеет смысла закрывать приложение с полностью открытым исходным кодом из-за проблем конфиденциальности, так как любой может посмотреть, что делает приложение и как оно обрабатывает данные. Однако в Google это, похоже, сделают.