Google запустила официальный сайт ОС Fuchsia

Google запустила официальный портал операционной системы Fuchsia, на котором размещена документация для разработчиков по работе с новой платформой.

В мае вице-президент Google Хироши Локхаймер заявил, что Fuchsia не является новой универсальной операционной системой компании. По его словам, проект, который многие сочли за объединенную версию Android и Chrome OS, на самом деле является площадкой для тестирования новых продуктовых функций.

Также Локхаймер отметил, что количество устройств категории интернета вещей постоянно увеличивается. Все они разные и нуждаются в специализированных операционных системах и средах выполнения. Fuchsia входит в их число. Однако пока компания не готова рассказать о данном проекте больше.

Разработка Fuchsia стартовала в 2016 года. Ради нее компания отказалась от ядра Linux и написала собственную основу под названием Zircon. Также система имеет собственный движок рендеринга Etcher, который опирается на графический API Vulkan.

 

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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