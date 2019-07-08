Microsoft предупредила о проблеме в Windows 10

Компания Microsoft предупредила о проблеме в операционной системе Windows 10, сообщает Forbes.

Миллионы пользователей были предупреждены, что последнее обновление KB4501375 может нарушить работу диспетчера подключений удаленного доступа (RASMAN), что может иметь серьезные последствия.

Отмечается, что самая большая проблема коснется VPN. RASMAN управляет подключением Windows 10 к интернету и является основной фоновой задачей для служб VPN для нормальной работы. Учитывая рост использования VPN во всем, от конфиденциальности сети и важных рабочих задач до разблокировки Netflix и YouTube, это может сильно повлиять на то, как используется компьютер.

Microsoft заявляет, что проблема затрагивает только последнюю версию — Windows 10 1903. Однако Windows 10 1903 насчитывает не менее 50 миллионов пользователей.