В Linux 5.3 появится поддержка многокристальных процессоров Intel Xeon

В ядре Linux 5.3 появится поддержка многокристальных процессоров Intel.  Речь идёт о чипах Cascade Lake-AP, или Advanced Performance. 

Эти изделия содержат два кристалла Cascade Lake, которые упакованы в корпус BGA-5903. Процессоры насчитывают до 56 вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки до 112 потоков инструкций.

Ядро Linux 5.3 сможет корректно распознавать процессоры Cascade Lake-AP, что даст возможность полностью использовать их потенциал в различных приложениях и окружениях.

 

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Источник: 

servernews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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