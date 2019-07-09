В Linux 5.3 появится поддержка многокристальных процессоров Intel Xeon

В ядре Linux 5.3 появится поддержка многокристальных процессоров Intel. Речь идёт о чипах Cascade Lake-AP, или Advanced Performance.

Эти изделия содержат два кристалла Cascade Lake, которые упакованы в корпус BGA-5903. Процессоры насчитывают до 56 вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки до 112 потоков инструкций.

Ядро Linux 5.3 сможет корректно распознавать процессоры Cascade Lake-AP, что даст возможность полностью использовать их потенциал в различных приложениях и окружениях.