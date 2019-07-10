Mozilla выпустила финальную версию браузера Firefox 68

Mozilla выпустила финальную версию браузера Firefox 68. Компания добавила возможность сообщать разработчикам о проблемах с их расширениями через форму About, в настройки учетной записи теперь можно попасть через кнопку меню, а для пользователей компьютеров с Windows 10 и видеокартами AMD появилась поддержка технологии WebRender, которая ускоряет отрисовку страниц.

Также в Firefox 68 прописались «рекомендованные расширения», которые отличаются высоким качеством и безопасностью.

Сегодня Mozilla позиционирует Firefox как один из самых безопасных браузеров с высокой степенью защиты конфиденциальных данных. Его рыночная доля составляет около 10%.

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

xdrv.ru

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!