Mozilla выпустила финальную версию браузера Firefox 68. Компания добавила возможность сообщать разработчикам о проблемах с их расширениями через форму About, в настройки учетной записи теперь можно попасть через кнопку меню, а для пользователей компьютеров с Windows 10 и видеокартами AMD появилась поддержка технологии WebRender, которая ускоряет отрисовку страниц.
Также в Firefox 68 прописались «рекомендованные расширения», которые отличаются высоким качеством и безопасностью.
Сегодня Mozilla позиционирует Firefox как один из самых безопасных браузеров с высокой степенью защиты конфиденциальных данных. Его рыночная доля составляет около 10%.
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