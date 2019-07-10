Представлена Windows 1.11

Компания Microsoft официально объявила о выпуске операционной системы Windows 1.11. Наследница самой первой версии «окон», вышедшей в далёком 1985 году, сохранила пользовательский интерфейс и классические приложения. Не обошлось и без «пасхалок».

Как и предполагалось, Windows 1.11 — совместный продукт Microsoft и Netflix, созданный к выходу третьего сезона сериала «Очень странные дела», события которого разворачиваются в 80-х годах прошлого столетия. Новая ОС представляет собой приложение для настольных компьютеров, имитирующее работу самой первой версии Windows. В ней даже есть встроенный графический редактор — прародитель современного Paint.

Главной же особенностью Windows 1.11 стала мини-игра с головоломками по мотивам сериала. Пользователям предлагают раскрыть  загадки вместе с известными героями. 

Windows 1.11 можно скачать бесплатно из Microsoft Store.

 

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Источник: 

4pda.ru

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Опубликовал: KVbot,

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