Microsoft выпустила большой пакет «заплаток» для своих продуктов

Компания Microsoft выпустила внушительный комплект исправлений и патчей, устраняющих уязвимости в операционных системах Windows и Windows Server различных редакций, браузерах Edge и Internet Explorer, пакете офисных приложений Office, платформах SharePoint, Exchange Server и .NET Framework, СУБД SQL Server, интегрированной среде разработки Visual Studio, а также в других программных продуктах.

Согласно представленным на сайте редмондской корпорации сведениям, всего специалистами Microsoft было закрыто около восьми десятков брешей и «дыр», в том числе критически опасных, теоретически допускающих возможность несанкционированного доступа к удалённому компьютеру и выполнения на нем произвольного вредоносного кода.

Скачать патчи можно через встроенные в продукты Microsoft средства автоматического обновления. Во избежание проблем с безопасностью компьютера, рекомендуется установить апдейты при первой же возможности.

Наиболее полные и актуальные данные об уязвимостях и обновлениях безопасности ПО Microsoft можно найти на информационном портале Security Update Guide.