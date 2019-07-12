Объявлен предзаказ HONOR 20 в Беларуси

Бренд HONOR объявляет о начале продаж в Беларуси нового флагманского смартфона HONOR 20, оснащённого 48-мегапиксельной камерой, интеллектуальным процессором Kirin 980 и получившего многослойное оптическое покрытие корпуса с эффектом «динамической голографии».

Возможности камеры становятся решающим фактором для пользователей при выборе нового смартфона. Новый HONOR 20 получил основную камеру на базе модуля Sony IMX586 с разрешением 48 МП, оснащённую интеллектуальным режимом AI Ultra Clarity и функцией стабилизации изображения при ночной съёмке AIS Super Night. В состав камеры входят также сверхширокоугольный модуль с разрешением 16 МП, 8-мегапиксельный модуль с длиннофокусным объективом и 2-мегапиксельная камера для макросъёмки, позволяющая снимать с близкого расстояния.

Интеллектуальная технология стабилизации изображения при ночной съёмке AIS Super Night, основанная на комбинировании нескольких последовательных кадров, в сочетании с широкой диафрагмой значительно расширяют диапазон сценариев мобильной съёмки. Камера смартфона способна делать яркие снимки с низким уровнем шумов и качественной цветопередачей даже при недостаточном освещении. Новинка доступна в двух цветах корпуса – полночный черный и сапфировый синий.

Смартфон HONOR 20 получил безрамочный дисплей с диагональю 6,26 дюйма. Фронтальная камера с разрешением 32 МП интегрирована прямо в экран в отверстие диаметром всего 4,5 мм, благодаря чему экран занимает 91,7% передней поверхности корпуса устройства.

Сканер отпечатков пальцев расположен в правой части алюминиевой рамки — именно там, где его проще всего коснуться пальцем, держа смартфон в руках. Ассиметричное расположение модулей основной камеры в форме буквы L позволило поместить внутрь корпуса батарею ёмкостью 3750 мА‧ч, способную поддерживать работоспособность смартфона в течение всего дня даже при непрерывном использовании.

Смартфон HONOR 20 также оснащен технологией Super Bluetooth, которая использует алгоритмы искусственного интеллекта и подстраивается под мощность Bluetooth-сигнала, что позволяет подключаться к устройствам Bluetooth с большого расстояния. В рамках лабораторного тестирования HONOR 20 оставался подключенным к паре наушников Bluetooth на расстоянии более 244 метров.

Старт продаж HONOR 20 в Беларуси намечен на 17 июля в сети МТС, а с 12 июля начнется предзаказ в интернет-магазине Shop.mts.by. HONOR 20 будет доступен в двух цветах по цене 999 бел.руб. Сто покупателей получат возможность купить беспроводные наушники HONOR Fly Pods Lite всего за 10 копеек.

Внимание! Количество акционных наушников ограничено!