Dropbox представил функцию Transfer, которая позволяет передавать другим пользователям файлы размером до 100 Гбайт, даже если у них нет учетной записи в сервисе.

С помощью Transfer можно получить ссылку на загруженный файл и, например, прикрепить ее к почте. Также предусмотрены инструменты настройки доступа к файлу. Можно установить пароль и срок действия ссылки, а также запросить уведомление о загрузке файла получателем.

На данный момент функция Dropbox Transfer доступна только ограниченному количеству пользователей, но позже заработает для всех.

Dropbox работает с 2007 года. На сегодняшний день в сервисе зарегистрировано более 500 миллионов учетных записей. Прямыми конкурентами Dropbox являются Microsoft OneDrive и Google Drive.