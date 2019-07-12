Dropbox представил функцию Transfer

Dropbox представил функцию Transfer, которая позволяет передавать другим пользователям файлы размером до 100 Гбайт, даже если у них нет учетной записи в сервисе.

С помощью Transfer можно получить ссылку на загруженный файл и, например, прикрепить ее к почте. Также предусмотрены инструменты настройки доступа к файлу. Можно установить пароль и срок действия ссылки, а также запросить уведомление о загрузке файла получателем.

На данный момент функция Dropbox Transfer доступна только ограниченному количеству пользователей, но позже заработает для всех.

Dropbox работает с 2007 года. На сегодняшний день в сервисе зарегистрировано более 500 миллионов учетных записей. Прямыми конкурентами Dropbox являются Microsoft OneDrive и Google Drive.

 

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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