Microsoft решила ускорить удаление заброшенных учётных записей

Компания Microsoft вскоре начнёт удалять заброшенные учётные записи, в которых не было активности в течение двух лет. Об этом сообщается в обновлённом документе в разделе поддержки на сайте компании.

Речь идёт, в том числе, и об учётных записях Xbox. Компания поясняет, что согласно соглашению об использовании служб Microsoft, пользователи должны использовать учётную запись Microsoft, чтобы поддерживать её «активной». Если пользователь не заходил в учётную запись в течение определённого времени, то Microsoft решит, что она неактивна и закроет её.

Если ранее этот срок составлял пять лет, то теперь речь идёт о том, что надо заходить в аккаунт как минимум один раз в два года. Изменения правил войдут в силу с 30 августа.