Террасофт презентовала бесплатный продукт для построения и описания бизнес-процессов

Абсолютно новый бесплатный продукт в линейке bpm’online поможет сократить разрыв между бизнесом и ИТ, предоставив аналитикам и бизнес-пользователям простые и доступные инструменты для совместного построения и описания процессов.

Релиз bpm’online studio free состоялся 4 июля 2019 года — видеозапись презентации уже доступна на сайте Террасофт. Среди возможностей первой версии нового продукта — единый гибко настраиваемый каталог бизнес-процессов, полная поддержка нотации BPMN, простые и удобные инструменты для совместного построения процессов, а также их быстрого документирования.

Использование bpm’online studio free дает компаниям ряд преимуществ:

Сокращение времени на построение процессов. Создавайте диаграммы процессов с помощью простых визуальных инструментов, понятных любому пользователю, и сохраняйте их в библиотеке процессов. Гибко настраиваемая структура, удобная навигация и единая среда управления помогут упорядочить бизнес-процессы компании быстро и с учетом всех необходимых требований.

Создавайте диаграммы процессов с помощью простых визуальных инструментов, понятных любому пользователю, и сохраняйте их в библиотеке процессов. Гибко настраиваемая структура, удобная навигация и единая среда управления помогут упорядочить бизнес-процессы компании быстро и с учетом всех необходимых требований. Стандартизация управления бизнес-процессами. Мультифункциональный дизайнер процессов обеспечит полное соответствие требованиям нотации BPMN 2.0. Система позволяет моделировать процессы, которые будут понятны заказчикам, бизнес-аналитикам, разработчикам и конечным пользователям. А благодаря поддержке формата *.bpmn доступен импорт и экспорт процессов в другие системы.

Мультифункциональный дизайнер процессов обеспечит полное соответствие требованиям нотации BPMN 2.0. Система позволяет моделировать процессы, которые будут понятны заказчикам, бизнес-аналитикам, разработчикам и конечным пользователям. А благодаря поддержке формата *.bpmn доступен импорт и экспорт процессов в другие системы. Совместная работа команды. Привлекайте к работе коллег или сторонних экспертов, совместно редактируйте процессы в режиме реального времени, делитесь ссылками на процессы для удаленного просмотра и изменения. К совместной работе над бизнес-процессом можно пригласить неограниченное количество пользователей.

Привлекайте к работе коллег или сторонних экспертов, совместно редактируйте процессы в режиме реального времени, делитесь ссылками на процессы для удаленного просмотра и изменения. К совместной работе над бизнес-процессом можно пригласить неограниченное количество пользователей. Простое документирование процессов. Фиксируйте информацию и добавляйте необходимые пояснения к процессу параллельно с построением диаграммы. Система позволит выгрузить описание процесса в файл для получения целостной документации по процессу и ее использования вне системы.

В планах по развитию продукта — привязка процессов к организационной структуре компании, реализация режима проигрывания процесса для ознакомления новых пользователей с его ходом и режима комментирования для обсуждения и согласования процессов, возможность публикации диаграмм на внешних ресурсах и многое другое.

Начать работу в bpm’online studio free и оценить все преимущества нового продукта можно уже сейчас — регистрируйтесь по ссылке и начинайте строить и описывать бизнес-процессы своей организации!