Пользователи Windows 10 1803 получили майское обновление

Microsoft начала предлагать майское обновление Windows 10 пользователям устаревшей сборки 1803 (April 2018 Update), поддержка которой завершится 12 ноября 2019 года.

Также компания напоминает, что установку свежего обновления по-прежнему можно отложить на 35 дней.

Ранее Microsoft начала показывать пользователям сборки 1803 уведомление о том, что их система устарела и ее нужно обновить. Компания хочет, чтобы все компьютеры работали на актуальной версии системы. Это более безопасно и удобно для разработки. В связи с чем все новые сборки системы, которые выходят два раза в год, имеют короткий жизненный цикл – всего 18 месяцев.

Майское обновление предлагает функцию Windows Sandbox, понятные сообщения об ошибках, возможность авторизации по SMS, поддержку ключей шифрования FIDO2 и другие нововведения.

 

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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