Firefox Monitor станет частью Firefox 70

Служба Firefox Monitor станет частью браузера Firefox 70, который выйдет осенью 2019 года. С ее помощью пользователи смогут узнать, были ли их учетные записи скомпрометированы в результате хакерских атак. Сейчас для этого нужно перейти на соответствующий сайт и указать свой электронный адрес.

Ранее Mozilla тестировала улучшенную версию Firefox Monitor, которая автоматически предупреждает пользователя, когда он заходит на скомпрометированный сайт. Функцию можно отключить, чтобы она не была слишком назойливой, но при этом она все-равно продолжит информировать пользователя, если посещаемый ресурс подвергался атакам в течение последних двух месяцев.

Сегодня рыночная доля Firefox составляет около 11%. Это второй по популярности браузер в мире.