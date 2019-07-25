Windows Lite получит упрощенный Пуск

Microsoft непреднамеренно выпустила новую сборку Windows 10 с индексом 18947, которая предназначалась для команды Xbox и случайно стала доступна всем участникам программы тестирования.

Из интересных новшеств в данной сборке – новое меню Пуск без живых плиток. Предполагается, что так он может выглядеть в еще неанонсированной Windows Lite, которая может дебютировать в конце года и будет устанавливаться на маломощные устройства.

Напомним, что недавно Microsoft выпустила майское обновление Windows 10, а сейчас работает над новой большой сборкой, которая выйдет осенью. Что она принесет, пока неизвестно.

 

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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