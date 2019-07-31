В Windows 10 появится «облачное» восстановление системы

Компания Microsoft интегрирует в Windows 10 функцию «облачного» восстановления и сброса к заводским настройкам. Аналогичная идея реализована в Apple macOS – она носит название Internet Recovery и позволяет быстро вернуть Mac или MacBook к жизни без дополнительных трудностей.

По информации инсайдера h0x0d, опубликовавшего заметку о новой функции Windows 10 в своем Twitter, при выборе «облачного» режима восстановления система самостоятельно скачает с серверов Microsoft необходимые файлы для возвращения к состоянию «как после переустановки». В ряде случаев она скачает весь дистрибутив, и тогда переустановка будет полной.

К плюсам нового режима восстановления относится возможность отказаться от хранения дистрибутивов с операционной системой, которые занимают место и могут быть случайно удалены. Также не потребуется больше хранить загрузочные DVD-диски и флешки на случай возникновения проблем с компьютером или пользоваться разделом восстановления, присутствующим в ряде современных ноутбуков.