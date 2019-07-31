Корпорация Google выпустила браузер Chrome 76 с существенно улучшенным режимом инкогнито. В частности, обновление, по данным ресурса The Next Web, позволяет бесплатно и без регистрации просматривать любые платные статьи, к примеру, на новостных сайтах.

Добиться этого удалось путем закрытия уязвимости в FileSystem API, с помощью которой сайты могли определять, находится ли пользователь в режиме инкогнито или нет.

Новая «фишка» Chrome в версии 76.0.3809.87, предположительно, связана с тем, что многие онлайн-издания позволяют каждому новому пользователю бесплатно прочесть некоторое количество платных статей, после чего попросит оплатить доступ к другим материалам. В режиме инкогнито каждое посещение пользователем того или иного ресурса расценивается как первое, в результате чего он получает неограниченный доступ к платным публикациям. Тем не менее, срабатывает данная функция далеко не на всех ресурсах.