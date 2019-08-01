Банковские троянцы атаковали более 430 тысяч пользователей по всему миру

По данным «Лаборатории Касперского», в первые шесть месяцев 2019 года банковские троянцы атаковали более 430 тысяч частных и корпоративных пользователей ПК по всему миру, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Республика Беларусь при этом оказалась на одном из первых мест по числу пользователей, на компьютеры которых пыталось проникнуть такое вредоносное ПО*, и разделила пальму первенства по доле атакованных с Китаем.

Наибольшую активность с января по июнь проявлял троянец RTM, нацеленный в первую очередь на сотрудников небольших компаний, ответственных за финансовую отчётность: с его помощью было проведено 40% атак. Вторым по степени активности среди финансовых зловредов стал Emotet, умеющий проникать в систему в составе электронных писем. На его долю пришлось 15% атак. Мировую тройку лидеров-представителей банковского вредоносного ПО замкнул троянец Trickster (12%).

Банковские троянцы используются для кражи денег и данных, необходимых для совершения платежей, а также для получения доступа к активам и устройствам пользователей и финансовых организаций. Для компаний эта угроза особенно опасна, поскольку корпоративная среда обычно включает в себя множество подключённых к интернету устройств, компрометация одного из которых может поставить под угрозу всю сеть.

Чаще всего финансовое вредоносное ПО распространяется через спам и фишинговые сайты. В первом полугодии «Лаборатория Касперского» зафиксировала 339 тысяч фишинговых атак, проведённых с помощью поддельных страниц крупных банков.