Как скачать Windows 10 May 2019 Update (версия 1903)

Скачать и установить финальный релиз Windows 10 May 2019 Update (версия 1903) можно несколькими способами: через Центр обновления Windows, ISO-образы или с помощью Помощника по обновлению до Windows 10.

21 мая 2019 года Microsoft начала распространять обновление Windows 10 May 2019 Update для Windows 10, и пользователи операционной системы, которые не участвуют в программе Windows Insider, наконец-то могут получить многочисленные новые функции. Отметим, что финальным релизом стала сборка Windows 10 build 18362.30.

С 21 мая 2019 года обновление May 2019 Update доступно клиентам, которые хотят установить новейшую версию. Если вы готовы установить обновление, откройте настройки Центра обновления Windows (Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows) и нажмите кнопку Проверить наличие обновлений. После появления Обновление функций до Windows 10, версия 1903 вы сможете выбрать опцию «Загрузить и установить сейчас». (Примечание: вы можете не увидеть опцию «Загрузить и установить сейчас», она будет доступна не всем пользователям, потому что разработчики анализируют данные и собирают обратную связь по ней).

После завершения скачивания, пользователь получит уведомление и сможет выбрать подходящее время для установки обновления и перезагрузки системы, чтобы избежать прерываний. Новая опция «Загрузить и установить сейчас» доступна в системах Windows 10 версий 1803 и 1809, в которых уже установлены обновления от 21 мая – KB4497934 (Build 17763.529) для версии 1809 и KB4499183 (Build 17134.799) для версии 1803 (или более поздние).

Один из самых простых способов обновиться до Windows 10 (версия 1903), не дожидаясь автоматического обновления – использовать утилиту Помощник по обновлению до Windows 10(Windows 10 Update Assistant).