МТС снизил цены на Xiaomi Mi A2

Сразу после появления смартфона Xiaomi Mi A3 в сети салонов и интернет-магазине МТС подешевели прошлогодние модели из этой линейки. Снижение цен коснулось как версии с 32 Гб, так и с 64 Гб памяти.

Xiaomi Mi A2 стал первым смартфоном Xiaomi среднего класса, который получил фотокамеры заметно выше средних. Основная состоит из двух модулей на 20 и 12 Мп. Они обеспечивают прекрасную цветопередачу и насыщенность даже в условиях недостаточного освещения. Вспышка рядом с фронтальной камерой на 20 Мп также поможет сделать яркое селфи при любых условиях.

Среди других примечательных особенностей модели – цельнометаллический корпус и «чистая» операционная система Android, без предустановленной фирменной оболочки. 5,99-дюймовый экран с разрешением Full HD позволяет наслаждаться видео высокого качества. Мощный восьмиядерный процессор и 4 Гб оперативной памяти позволят запускать приложения с мощной графикой.

Xiaomi Mi A2 с 32 Гб внутренней памяти подешевел до 369 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год снизился до 37,18 белор. рублей, при рассрочке на 2 года – до 17,78 белор. рублей.

Версия Xiaomi Mi A2 с 64 Гб внутренней памяти подешевела до 399 рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год снизился до 39,90 белор. рублей, при рассрочке на 2 года – до 19,08 белор. рублей.