Обновление Windows 10 может привести к нарушению работы Bluetooth-колонок

Компания Microsoft предупредила о проблеме, которая может привести к нарушению подключения Bluetooth-динамиков к устройствам на базе Windows 10 (1903) или их некорректной работе после установки накопительного обновления KB4505903, выпущенного 26 июля 2019 года.

Также могут наблюдаться проблемы, связанные с отсутствием драйверов или их некорректной установкой. В качестве решения компания рекомендует воспользоваться инструментом System File Checker (SFC.exe) для восстановления поврежденных или отсутствующих файлов.

За последние несколько месяцев владельцы устройств на базе Windows 10 (1903) неоднократно сталкивались с проблемами, вызванными установкой того или иного кумулятивного обновления. К примеру, в июне Microsoft предупредила, что июньский пакет обновлений может привести к проблемам при сопряжении, подключении и использовании некоторых Bluetooth-устройств.