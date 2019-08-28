Криптовалюта Telegram появится в ближайшие месяцы

Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту в ближайшие два месяца. Если этого не произойдет, компания должна будет вернуть $1,7 миллиарда инвесторам, которые поддержали новую криптовалюту на старте. Крайний срок - 31 октября 2019 года.

Запуск криптовалюты Gram уникален тем, что она обеспечена реальными деньгами – инвесторы покупают токены за доллары и евро, что фактически приравнивает таковые к ценным бумагам.

Согласно собственному прогнозу компании, блокчейн-платформа Telegram Open Network станет самым распространенным криптокошельком в мире – к началу 2022 году он будет доступен 1 миллиарду пользователей. Деньги можно будет переводить через Telegram.

Сейчас у Telegram более 250 миллионов пользователей.