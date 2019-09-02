Windows 10 теперь можно переустановить из облака

В сборке Windows 10 Insider Preview Build 18970 появилась возможность переустановки ОС по Сети из облака.

Эта возможность называется Reset this PC, а в описании говорится, что некоторые пользователи предпочитают использовать высокоскоростное подключение к Интернету, чем записывать образ на флешку (для чего требуется как минимум ещё один ПК).

При этом функционально такая возможность аналогична восстановлению ОС до изначального состояния. При установке выводится предупреждение об удалении всех пользовательских приложений и (опционально) данных. Также это может быть проблемой на низкоскоростных или лимитированных каналах, ведь скачать нужно не менее 2,86 Гбайт установочных файлов.

Как отмечается, при переустановке ОС таким способом будет скачана та же версия, что есть на компьютере. Пока что эта возможность доступна только в рамках Insider Preview Build 18970, в релизе она появится, очевидно, не ранее весны будущего года.

При этом напомним, что облачная переустановка — не единственное нововведение сборки 18970. В ней также показали обновлённый режим планшета, который отличается от уже существующего. И хотя он доступен в виде опции, а не по умолчанию, определённые преимущества в нём есть.

К примеру, в нём экранная клавиатура запускается при тапе по текстовому полю, а расстояние между значками в панели задач стало больше. Наконец, появилась возможность не разворачивать режим планшета на полный экран, то есть рабочий стол будет доступен.