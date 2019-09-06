МТС объявляет предзаказ на Honor 20 Pro

МТС принимает предзаказы на новый мощный камерофон Honor 20 Pro. Старт продаж состоится 13 сентября. Первые покупатели смогут дополнительно получить ценный аксессуар практически бесплатно.

Смартфон Honor 20 Pro примечателен в первую очередь своей камерой. Она оснащена 4 фотомодулями: основным объективом на 48 Мп, широкоугольным на 16 Мп, телеобъективом с 3-кратным оптическим и 30-кратным цифровым зумом на 8 Мп и макрообъективом на 2 Мп. Фотографическая система Honor 20 Pro является на сегодняшний момент одной из лучших в мире среди используемых в смартфонах.

Honor 20 Pro получил безрамочный Full HD+ дисплей с диагональю 6,26 дюймов. Фронтальная камера на 32 Мп способна создавать из лиц людей забавные анимодзи. 8-ядерный процессор Kirin 980 и 8 Гб оперативной памяти позволяют на высоких настройках с комфортом пользоваться самыми «тяжелыми» приложениями. А аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает длительное время автономной работы.

Камерофон Honor 20 Pro будет доступен по цене 1399 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год составит 127,18 белор. рублей, а по рассрочке на 2 года – 60,82 белор. рублей.

Приятным бонусом при предзаказе Honor 20 Pro станет возможность дополнительно приобрести смарт-часы Honor Watch Magic по символической цене всего в 10 копеек. Чтобы воспользоваться бонусом, нужно с 6 по 12 сентября оформить заявку в интернет-магазине МТС или в салоне связи на пр. Независимости, 95.

После начала продаж первых покупателей Honor 20 Pro будет ждать другой бонус. В период с 13 по 29 сентября они смогут забрать вместе с ним беспроводные наушники Ноnоr FlyPods Lite всего за 10 копеек.

Внимание! Количество акционнных аксессуаров ограничено. Количество приобретаемых наушников и смарт-часов по цене 10 копеек ограничено в соответствии с условием не более 1 единицы на 1 смартфон.

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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