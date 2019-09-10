Обновление Windows 10 «ломает» цветопередачу экрана

В конце августа компания Microsoft выпустила накопительно обновление KB4512941 для операционной системы Windows 10 May 2019 Update (версия 1903). Оно оказалось весьма проблемным для пользователей системы.

Например, апдейт вызывает заметное снижение производительности системы, поскольку излишне загружает CPU процессом «Поиск» — SearchUI.exe, также известного как Cortana. Сейчас Microsoft проводит расследование проблемы и работает над её разрешением.

Также обновление вызвало странную реакцию на компьютерах — при попытке сделать скриншот результат оказывается оранжевым, независимо от настроек и способов снятия снимка экрана. Проблема наблюдается не у всех, но у многих пользователей. Жалобы на неё уже стали массово появляться в сети.