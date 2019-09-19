Firefox переходит на ежемесячные обновления

Mozilla ускоряет разработку Firefox. В следующем году новые версии будут выходить ежемесячно. Ранее же обновление выходили каждые шесть недель.

Разработчики утверждают, что новый подход обеспечит более высокую гибкость поддержки браузера и позволит быстро вносить изменения в зависимости от требований бизнеса или рынка. Однако, скорее всего, это приведет к сокращению сроков публичного тестирования, и компании нужно будет быстрее реагировать на баги.

На сегодняшний день Firefox является вторым по популярности браузером для настольных систем с долей 9,28%. А среди мобильных решений его доля составляет всего 1,27%.

 

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Источник: 

xdrv.ru

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Опубликовал: KVbot,

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