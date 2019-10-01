Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать

Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати.

После установки патча KB4517211 для Windows 10 версии 1903, выпущенного Microsoft 26 сентября 2019 г., некоторые пользователи отмечают периодические сбои в работе службы диспетчера очереди печати. В частности, находящиеся в очереди задания могут произвольно отменяться или завершаться с ошибкой, в результате не позволяя применять подключенный к ПК принтер по прямому назначению – для печати документов.

Как отмечает ресурс, разработчики Microsoft в курсе проблемы и в настоящее время работают над ее решением. Однако сроки выхода патча, исправляющего баг, не называются.

Столкнувшимся с проблемой Microsoft советует попробовать повторно отправить задание на печать, перезагрузить компьютер или установить более старую версию драйвера принтера в качестве временной меры.