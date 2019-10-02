Microsoft запустила сервис Windows Virtual Desktop

Компания Microsoft запустила свой сервис Windows Virtual Desktop (WVD), который позволяет буквально использовать Windows на виртуальной машине Azure. Идея «виртуального десктопа», по сути, развивает модную тенденцию потоковых игровых и видеосервисов, когда клиенту нужен лишь маломощный терминал и выход в интернет.

Как отмечается, проект запущен сразу во всём мире. При использовании Windows Virtual Desktop будет отслеживаться местоположение пользователя, чтобы обработка данных шла в ближайшем к нему ЦОД.

Первоначально планировалось, что запуск состоится в США, а затем постепенно будут подключены иные страны. Но, похоже, ситуация изменилась. Как заявил главный инженер-разработчик WVD Скотт Манчестер (Scott Manchester), только на предварительную версию сервиса заказы поступили от более чем 20 тысяч компаний. Помимо этого, сервис Microsoft Teams получил расширенную поддержку в рамках WVD.

Как отмечается, многие компании так или иначе переносят свои ресурсы в облака. Это позволяет экономить на специалистах на местах, поскольку нужно только раз настроить систему. В остальном же всё ложится на плечи техподдержки Microsoft. С другой стороны, доступность WVD и других сервисов является критически важной, поскольку любое нарушение в работе интернет-соединения или облака автоматически оставляет пользователей без возможности работы.

При этом отметим, что «виртуальный десктоп» позволяет использовать Windows 10 в многосессионном режиме. И на данный момент WVD — единственный вариант для такой работы. Также отмечается, что предприятия могут получить доступ к Windows 10 Enterprise и Windows 7 Enterprise на WVD без дополнительных затрат на лицензирование (хотя за использование Azure заплатить придётся), если они имеют соответствующую лицензию на Windows 10 Enterprise или Microsoft 365.

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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