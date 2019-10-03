В Linux скоро появится поддержка USB 4.0

Инженеры Intel разослали свои первые исправления, касающиеся поддержки USB 4.0 для ядра Linux. В перечне рассылки появились первые 22 патча, которые обеспечивают базовую поддержку «четвёрки». На это потребовалось менее четырех тысяч строк нового кода. И это неудивительно, ведь новый протокол основан на Thunderbolt, что позволяет повторно использовать код драйвера.

Согласно официальной спецификации USB 4.0, новинка позволяет работать с двумя линиями на существующих кабелях Type-C и выдавать скорость до 40 Гбит/с. Также заявлена обратная совместимость с USB 3.1, 3.0 и 2.0, а также Thunderbolt 3. Из недоработок пока отметим отсутствие возможности управлять питанием USB 4.0, однако работа с PCIe, DisplayPort, USB 3.x, поддержка P2P, обновление прошивки и прочее уже функционирует.

Готовая же версия поддержки USB 4.0 появится в ядре Linux 5.5 через несколько месяцев. Скорее всего, это произойдёт уже в 2020 году. Впрочем, торопиться некуда, на рынке пока нет готовых решений с поддержкой нового стандарта.

Как ожидается, релизная версия Linux 5.4 выйдет до конца этого года, ориентировочно её стоит ждать в ноябре-декабре.