В Windows 10 сломали поиск и виртуальную машину VMWare Workstation

Ситуация с проблемами в Windows 10 продолжает развиваться, причём в сугубо негативном контексте. Ещё 26 сентября Microsoft выпустила обновление KB4517211, которое исправило проблемы со звуком, но вывело из строя принтеры HP. Как оказалось, этим беды пользователей не закончились.

KB4517211 привела к сбою Windows Search и VMWare Workstation. Встроенный поиск может по-прежнему отображать пустые результаты для любого запроса или может попросту не работать. Не выходит даже поставить текстовый курсор туда. В некоторых случая не отображается строка поиска в панели задач и в меню «Пуск».

Но и это ещё не конец. Проблемы возникли также с системой виртуализации VMWare Workstation в различных конфигурациях. При попытке запустить виртуальную машины выводится сообщение о том, что VMware Workstation Pro не может работать в Windows. Система предлагает проверить наличие новой версии, даже если установлена последняя сборка.

Пользователи жалуются на проблему на форуме Microsoft и в Feedback Hub, однако единственным решением пока является удаление обновления KB4517211. Как отмечается, Microsoft ещё не подтвердила наличие проблемы, также остаётся неясным, является ли это широко распространённой проблемой.

Кроме того напомним, что Microsoft недавно выпустила обновление для Windows 10, которое решает проблему с принтером, но нарушает работу меню «Пуск». Таким образом, в Редмонде снова предстоит разбираться с ворохом проблем в Windows 10. И это не считая того факта, что обновление под номером 1909 только ожидается.