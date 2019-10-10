В Windows 10 можно звонить по телефону

Свежая инсайдерская сборка Windows 10 получила давно ожидаемую функцию. Речь идёт о полноценной поддержке звонков со смартфона. Приложение Your Phone позволяет звонить или отвечать на вызовы с ПК, причём на любом Android-смартфоне, а не только на устройствах Samsung.

Компьютер связывается со смартфоном по Bluetooth, после чего можно начинать работать. Вызов осуществляется с Windows и передаётся на смартфон по беспроводному каналу. Для вызова можно выбрать контакты в списке или набрать номер напрямую. Также есть поддержка SMS-сообщений, голосовой почты других стандартных возможностей.

Разумеется, это пока предварительная версия системы, потому нужно быть готовым к различным сбоям и неполадкам. По данным Microsoft, старые версии некоторых античит-игр могут вызывать сбои в этой сборке Windows. Так что если требуется наличие подобных систем, то лучше ограничить использование свежей «десятки».

Отметим, что приложение Your Phone поддерживается на всех смартфонах под управлением Android 7.0 или более новых версий. Увы, но владельцы относительно старых решений под управлением мобильной операционной системы Google остаются не у дел. Впрочем, эта возможность «заточена» под бизнес, потому ориентация на новые ОС вполне логична.

Отметим, что подобная «связка» присутствует у Apple. А компания из Редмонда теперь планирует сделать то же в конгломерации с «корпорацией добра». Странно, что подобного не было сделано, когда ещё шли работы над Windows Mobile, там бы это смотрелось куда логичнее.