Поддержка Office 365 ProPlus продлена до 2023 года

Microsoft сообщила о продлении поддержки пакета Office 365 ProPlus еще на три года. Система прекратит получать обновления безопасности уже 14 января 2020 года, тогда как Office 365 ProPlus будет поддерживаться вплоть до января 2023 года, но без обновления функциональности.

Сегодня компания активно продвигает пакеты Office 365, которые являются более современными и доступны только пользователям Windows 8 и 10. Годовой абонемент Office 365 Personal стоит 2699 рублей, Office 365 Home – 3399 рублей.

Также компания отказалась от бессрочных версий Office. Так, «пожизненную» лицензию на Office 2019 могут приобрести только корпоративные пользователи. Остальным же компания предлагает варианты по подписке.