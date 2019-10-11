Windows 10 (1909) будет выпущена в ноябре

Компания Microsoft, как ожидается, скоро должна выпустить обновление Windows 10 под номером 1909. Но, похоже, придётся запастись терпением. Сборка Windows 10 19H2 или 1909, как ожидалось, должна была выйти в октябре, но ситуация, похоже, изменилась.

Наблюдатель Зак Боуден (Zac Bowden) утверждает, что готовая версия будет собрана и протестирована в текущем месяце, а релизное обновление начнут распространять уже в конце октября или в ноябре. Вероятно, на это повлияло обилие сбоев и «глюков» в последних патчах.

Microsoft ещё не подтвердила все эти даты, но явно развёртывание не займёт много времени. Как ожидается, официальное заявление о дате выпуска Windows 10 19H2 может появиться уже на днях.

Как ожидается, в Windows 10 (1909) будет не слишком много изменений. К примеру, там появится возможность использовать сторонние голосовые помощники, создавать события прямо на панели задач, а также более просто обновлять систему.

Кроме того, заявлено «ускорение» процессора за счёт использования «быстрых ядер» с помощью технологии Intel Turbo Boost второй и третьей версий. Но это будет работать только на новых чипах. Само обновление будет распространяться через Центр обновлений как обычный патч безопасности.

Более глобальные изменения обещают в сборке, которая выйдет весной будущего года.