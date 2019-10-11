Названы смартфоны с самым лучшим звуком

Популярный ресурс DxOMark, специализирующийся на тестировании камер смартфонов, начал проверять мобильные гаджеты на качество звука. Теперь бенчмарк составил рейтинг девайсов с самым лучшим звучанием.

В первой подборке участвовали самые флагманские гаджеты Apple, Samsung, Huawei и Sony. При проверке смартфонов эксперты оценивали, как устройства воспроизводят и записывают звук. Совокупный рейтинг получился следующим:

Huawei Mate 20 X — 75 баллов;

iPhone XS Max — 74 балла;

iPhone 11 Pro Max — 71 балл;

Samsung Galaxy Note10+ — 66 баллов;

Samsung Galaxy S10+ — 65 баллов;

Honor 20 Pro — 53 балла;

Sony Xperia 1 — 45 баллов.

Если сравнивать общий рейтинг с распределением популярных смартфонов только по качеству воспроизведения, результат получится идентичным, но с уменьшением баллов у некоторых гаджетов:

Huawei Mate 20 X — 76 баллов;

iPhone XS Max — 75 баллов;

iPhone 11 Pro Max — 72 балла;

Samsung Galaxy Note10+ — 68 баллов;

Samsung Galaxy S10+ — 65 баллов;

Honor 20 Pro — 51 балл;

Sony Xperia 1 — 39 баллов.

С записью звука для второй половины списка ситуация оказалась не такой очевидной. Хотя лидеры остались на своих местах:

Huawei Mate 20 X — 70 баллов;

iPhone XS Max — 69 баллов;

iPhone 11 Pro Max — 68 баллов;

Samsung Galaxy S10+ — 65 баллов;

Sony Xperia 1 — 64 балла;

Samsung Galaxy Note10+ — 61 балл;

Honor 20 Pro — 59 баллов.

Как можно увидеть, безоговорочным лидером в каждом случае становился Huawei Mate 20 X. Интересным фактом стал небольшой проигрыш последнего флагмана Apple — iPhone 11 Pro Max — прошлогоднему iPhone XS Max. В дальнейшем DxOMark планирует расширить рейтинг, включив туда больше смартфонов.