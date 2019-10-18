Обновление Windows 10 исправляет старые ошибки, но приносит новые

Корпорация Microsoft выпустила раннюю версию Windows 10 November 2019 Update с номером сборки 18362.10024. Она доступна инсайдерам в Slow Ring и включает в себя все исправления, в том числе KB4517389, а также функциональные обновления. Как отмечается, этот патч должен помочь инсайдерам перейти на сборку 19H2.

При этом участники раннего тестирования отмечают, что компании наконец удалось повысить стабильность и избавиться от багов, хотя бы от известных на данный момент. И хотя до выхода финальной версии ещё остаётся время, по сути, сборка 18362.10024 является уже «почти релизом» 19H2.

Но, как традиционно бывает, всё оказалось не слишком хорошо. Свежее обновление графического драйвера Intel вызвало сбои на ряде ноутбуков. Под удар попали модели HP ProBook 450 G6.

Как отмечается, вышеупомянутое обновление KB4517389, включающее в себя драйвер Display Driver Update 26.20.100.7157, приводит в некоторых случаях к чёрному экрану в браузере Chrome, а в Edge изображения и строки поиска начинают путаться.

Пока что официального решения от компании нет, потому рекомендуется удалить обновление и поставить паузу на 35 дней, что даст Microsoft время на разработку «лекарства».

К слову, то же обновление KB4517389 ранее приводило к критической ошибке в меню «Пуск», ошибке установки Microsoft Edge и другим проблемам. Эти сбои в Редмонде уже признали и заявили, что выпустят исправления до конца месяца. Очевидно, тогда же стоит ожидать и решения проблем с графикой Intel.