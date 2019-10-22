Новая версия Opera для Android получила поддержку биткоина и крупный редизайн интерфейса

Opera для Android получила сегодня новый облик. Первая версия обновленного дизайна под кодовым именем Squircles создает более красочный интерфейс с десятью цветовыми сочетаниями, плоским дизайном и более плавными формами.

Теперь браузер добавил поддержку биткоина и TRON, позволяя впервые в истории проводить платежи и транзакции с биткоином прямо внутри браузера без установки каких-либо расширений. С сегодняшним релизом Opera открывает свой крипто-кошелек к самому популярному в мире блокчейну, делая возможным посылать и принимать биткоины прямо в браузере, так же как изображение или файл с музыкой.

В переработанную секцию Оформление Opera добавила множество цветовых опций, предоставив пользователю возможность настраивать браузер под свои вкус и настроение: теперь они могут выбрать, каким цветом будут выделяться элементы интерфейса - синим, красным, серым, зеленым или лиловым. Цветовые темы могут совпадать с темным или светлым режимами системы Android или же установлены отдельно.