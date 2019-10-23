В Firefox 70 появились отчёты о блокировках и новые инструменты

Компания Mozilla добавила в свой браузер Firefox новую функцию безопасности, позволяющую пользователям видеть, кто конкретно следит за их действиями в Сети. Функция будет представлять отчеты обо всех cookie-файлах и трекерах, обнаруженных и заблокированных за заданный период. Таким образом, пользователи смогут понять, почему им отображается та или иная реклама, и какие сайты следят за их активностью в интернете.

В отчете о заблокированных отслеживающих технологиях также будут указаны все попытки создания цифрового отпечатка с целью идентификации пользователя и попытки установки майнера криптовалюты. Кроме того, Firefox теперь позволяет проверять хранящиеся в менеджере паролей Firefox Lockwise учетные данные на предмет утечки, поскольку браузер может сверять содержимое менеджера с имеющимися у него списками утекших данных.

Функция блокировки отслеживающих технологий Enhanced Tracking Protection (ETP) по умолчанию включена во всех версиях Firefox, начиная с Firefox 69, вышедшего в сентябре нынешнего года. Функция «Protection Report» («Отчет о защите»), отображающая информацию о заблокированных ETP скриптах, впервые появилась в ночной сборке Firefox 69. Как она работает, показано в видео ниже.