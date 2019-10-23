Microsoft разработала Secured-core PC для защиты ПК на базе Windows от взломов

Корпорация Microsoft разработала новую концепцию Secured-core PC для защиты ПК на базе Windows от взломов. По задумке Microsoft, компьютер будет защищен еще на уровне прошивки UEFI, что не позволит злоумышленику внедрить в нее вредоносный код.

Secured-core PC разрабатывалась совместно с рядом крупных американских производителей процессоров – AMD, Intel и Qualcomm, и помощь им в этом оказывали компании, выпускающие компьютеры и ноутбуки – Dell HP, Lenovo и Panasonic.

Согласно описанию концепции, приведенному Microsoft, Secured-core PC – это сочетание программных и аппаратных средств защиты от запуска на ПК вредоносного кода еще до этапа загрузки Windows. Другими словами, в случае, если система обнаружит подозрительный код или несанкционированные изменения в UEFI, она попросту не позволит ПК полностью загрузиться.

Система защиты Secured-core PC будет запускаться по умолчанию, о возможности ее отключения Microsoft не сообщила. В дополнение к ней софтверная корпорация предлагает использовать дополнительную систему безопасности – Windows Hello, активируемую при старте Windows 10 и необходимую для идентификации пользователя. Ее можно отключить в настройках операционной системы.