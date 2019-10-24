Google выпустила Chrome 78

Компания Google выпустила новую версию браузера Chrome для операционных систем Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Chrome 78 получил новые опции настроек, возможность принудительного включения тёмной темы, поддержку проверки пароля и ряд других функций.

В новой версии веб-обозревателя больше опций настройки добавлено странице «Новая вкладка». Теперь можно установить не просто фон страницы, но также выбрать изображение из списка предлагаемых или же вставить какую-то собственную картинку. Кроме того, имеется возможность изменения внешнего вида ярлыков.

Функция принудительного включения ночного режима позволяет активировать тёмную тему на всех веб-страницах, независимо от того, поддерживают её сайты или нет. Запущенное в феврале этого года расширение Google Password Checkup будет интегрирована в Chrome 78. Инструмент позволяет проверить по базе скомпрометированных учётных записей, безопасны ли вводимые пользователем данные. Если расширение обнаружит, что пользователь вводит небезопасные данные, то оно сообщит пользователю о необходимости смены пароля.

Ещё одним нововведением станет функция Click-to-Call, используя которую пользователь может выделить какой-либо номер телефона на веб-странице и отправить его на свой Android-смартфон. В настоящее время эта функция находится на этапе тестирования и недоступна для широких масс пользователей.

Что касается технических моментов, то в Chrome 78 тестируется новый протокол DNS-over-HTTPS (DoH), разработанный для предотвращения шпионажа. Разработчики решили удалить функцию безопасности XSS Auditor, которая использовалась в браузере с момента выхода Chrome 4 в 2009 году.