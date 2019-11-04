Microsoft представила новый логотип браузера Edge

Microsoft обновила логотип своего браузера Edge на основе Chromium. Программный гигант первоначально представил свой значок Edge более четырёх лет назад, и это явно был логотип, который старался сохранить преемственность с Internet Explorer. Новый логотип Microsoft был обнаружен как часть новой мини-игры о сёрфинге, спрятанной в последних версиях Edge в ранних сборках Canary. Он похож на волну и явно опирается на стилистику Fluent Design, в которой также выполнены новые пиктограммы Office.

В логотипе тоже обыгрывается буква «E», но он больше не похож на Internet Explorer и в результате выглядит гораздо более современно. Microsoft явно решила отступить от традиции, перейдя на движок Chrome в своём браузере Edge, и будет интересно узнать, почему компания выбрала именно этот дизайн.

Значок Edge был обнаружен энтузиастами в ходе тщательно продуманной охоты на пасхалку: сотрудники Microsoft размещали загадочные подсказки в серии головоломок и изображений. Решая головоломки, пользователи даже смогли визуализировать значок Edge в качестве трёхмерного объекта, благодаря коду модели Obj, который был скрыт в изображении. Все это привело к серии слов, обнаруженных в семи подсказках, которые затем были введены в функцию Javascript на веб-сайте Microsoft Edge Insider. Наконец, исполняя этот код, были получены окончательные инструкции по запуску скрытой игры о сёрфинге (edge://surf /), после завершения которой можно увидеть новый логотип.

Секретная игра о сёрфинге очень похожа на SkiFree, классическую лыжную игру, выпущенную в 1991 году в составе пакета Microsoft Entertainment Pack 3 для Windows. Игрок использует WASD на клавиатуре для навигации, избегая препятствия и собирая бонусы скорости и щиты по пути.

Теперь осталось дождаться, когда Microsoft выпустит финальную версию своего браузера Edge Chromium. Бета-версия вышла ещё в августе, а недавно в сети появилась стабильная сборка. На следующей неделе Microsoft проводит конференцию Ignite в Орландо, и, учитывая, что представлен новый логотип, скорее всего, мы скоро услышим больше о дате запуска.