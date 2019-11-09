Каждая десятая компания в Беларуси сталкивалась с утечкой данных

Международная антивирусная компания ESET провела исследование о состоянии информационной безопасности белорусских компаний, опросив десятки системных администраторов и ИТ-директоров. Согласно ответам респондентов, 71% компаний столкнулись с внутренними киберугрозами.

Наиболее распространенными внутренними угрозами для бизнеса стали уязвимости в ПО (данный пункт отметили 26% участников мультивариантного опроса), потеря сотрудниками корпоративных мобильных устройств (16%) и проблемы с безопасностью на стороне провайдера (14%).

Также выявлено, что каждая десятая компания в Беларуси пострадала от случайных или намеренных утечек данных. По данным Ponemone Institute, финансовый ущерб, который несут компании из-за утечек информации, в среднем достигает $3,9 млн.

В рамках исследования респонденты отметили, какие данные требуют особой защиты от киберугроз. 80% полагают, что наиболее значимой является финансовая информация, 64% выделили информацию об операционной деятельности, а 56% — данные о клиентах, партнерах и базы контактов.

Наконец, 30% респондентов переживают за персональные сведения сотрудников своих компаний. Это связано с совершенствованием законодательной базы на международном уровне и усилением ответственности работодателя за их сохранность.

Эффективным средством защиты конфиденциальной информации является технология DLP (Data Leak Prevention, «Предотвращение утечек данных»), которая позволяет закрыть основные каналы утечек, предотвратить убытки и даже составить прогноз потенциально опасных действий сотрудников до того, как они приведут к потере времени и средств.

Исследование ESET показало, что в Беларуси всего 6% компаний используют DLP, несмотря на масштаб внутренних киберугроз, среди которых возрастает доля утечек данных.