В Google Play Store обнаружено 49 заражённых приложений

Специалисты компании Trend Micro, работающей в сфере информационной безопасности, опубликовали отчёт, в котором говорится об обнаружении 49 вредоносных приложений и игр в фирменном магазине Google Play Store.

Выявленные приложения представляют собой типичное рекламное ПО, маскирующееся под программы для обработки фото и различные игры. В настоящее время они были удалены из Google Play. Общее количество загрузок вредоносных приложений до того, как их удалось заблокировать, превысило отметку в 3 млн скачиваний.

Вредоносный код рекламного ПО маскировался под «пользовательские алгоритмы». Кроме того, каждое приложение скрывало рекламный браузер, например, Google Chrome и имело функции, препятствующие удалению. Пользователи, столкнувшиеся с этими вредоносами, могли заметить, что на рабочем столе устройства загадочным образом появляется ярлык браузера.

Как и в большинстве случаев, вредоносное ПО выжидает несколько часов после установки, прежде чем приступить к демонстрации рекламного контента. За счёт этого пользователю труднее связать появление рекламы с установкой какого-то конкретного приложения. Специалисты Trend Micro уведомили Google о своей находке, после чего все 49 приложений были блокированы и удалены из Google Play.

Стоит отметить, что последние месяцы наблюдается рост количества вредоносных приложений в Play Store. В большинстве случае подобное ПО предназначается для демонстрации рекламы и накрутки кликов, но иногда исследователи находят и более опасные программы, способные похитить конфиденциальную информацию и данные банковских карт. Это означает, что нужно проявлять бдительность, даже если вы загружает приложения из официального магазина Google.