Google Chrome будет помечать медленные сайты

В свежей версии браузера Google Chrome представлены инструменты, которые позволят ускорить работу веб-приложений на ПК.

Для этого используется новая структура Web Bundles, которая позволит разработчикам распространять быстро загружаемые веб-приложения через Сеть, флешки и вообще как угодно. Это что-то вроде портативных приложений, но с подключением к Интернету.

Веб-пакеты теперь доступны через экспериментальный флаг в Chrome. Из других особенностей системы отмечается двухфакторная аутентификация через SMS.

Разумеется, до полного перехода на веб-приложения ещё долго. Для этого нужно сначала обеспечить корректную работу таких программ на Firefox, Opera, Safari и других браузерах. Также это потребует улучшения защиты, качества связи и прочего.