Ноябрьское обновление Windows 10 уже доступно

Microsoft выпустила очередное крупное обновление November 2019 Update (версия 1909) для устройств на базе Windows 10. Хотя большинство значительных обновлений Microsoft для Windows 10 обычно содержат множество новых функций, в данном случае это похоже скорее на крупные пакеты обновлений (Service Pack), которые выходили для прежних версий Windows. Большинство изменений незначительны, и обычные пользователи их не увидят — они, можно сказать, фоновые и ориентированы скорее на повышение стабильности, производительности и тому подобные вещи.

Впрочем, это не значит, что ничего не поменялось. Самые большие изменения, которые внесла команда Microsoft, касаются работы с уведомлениями в Windows 10. Ноябрьское обновление принесло кнопку настроек в центре уведомлений (Action Center), при нажатии на которую можно настраивать их работу. Кроме того, теперь можно навести курсор на появляющееся уведомление и через кнопку настроек навсегда отключить уведомления от особенно раздражающего приложения. Microsoft даже предложила возможность настраивать количество уведомлений, которые будут выводиться приложениями.

Также внесено несколько изменений в меню «Пуск» и панель задач. Теперь можно навести курсор на кнопку пуск, чтобы вывелось меню настроек, без необходимости нажатия на него. Кроме того, прямо из панели задач можно добавлять события в свой календарь. Microsoft также обновила функцию поиска в Проводнике. Теперь она работает на той же основе, что и поиск Windows в меню «Пуск», поэтому пользователь будет находить не только файлы на локальном ПК, но также в облаке OneDrive. Наконец, с экрана блокировки теперь можно запускать голосовых помощников, отличных от Cortana.

Как можно видеть, принципиальных функциональных обновлений нет — речь идёт лишь о мелких штрихах. Сегодня Microsoft уже приступает к развёртыванию обновление November 2019 Update для пользователей Windows 10. Получить его можно из Центра обновлений Windows, зайдя в Настройки — Обновление и безопасность — Центр обновления Windows и нажав там кнопку проверки наличия обновлений.

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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