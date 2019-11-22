Microsoft получила лицензию на поставку Huawei программного обеспечения

Представители Microsoft объявили о том, что корпорация получила от правительства США лицензию на поставку собственного программного обеспечения китайской компании Huawei.

На этой неделе представители администрации США объявили о том, что некоторые американские компании смогут возобновить деловые отношения с китайским телекоммуникационным гигантом, который в середине года был включён в так называемый «чёрный список» по соображениям национальной безопасности.

Министерство торговли подтвердило, что оно начало выдавать лицензии, позволяющие торговать с Huawei, некоторым компаниям, тем самым расширяя базу поставщиков китайского производителя и внося некоторую ясность в затянувшуюся ситуацию, связанную с запретом на сотрудничество с Huawei. Не так давно один из чиновников рассказал о том, что в Министерство торговли поступило около 300 заявок на получение лицензии, около половины из которых уже были обработаны. Примерно половина из них или четверть от общего количества одобрены, а остальные были отклонены.