Обновление Windows 10 не ставится на устройства со старыми драйверами Wi-Fi на чипах Qualcomm

Обновление Windows 10 (1909) уже распространяется по миру. Однако, как уже стало традицией, в нём есть ошибки. Ранее сообщалось, что Microsoft блокирует его установку на устройства со старыми драйверами Bluetooth для чипов Realtek. Теперь же проблемы проявились ещё для некоторых решений.

Сообщается, что ноябрьский патч нельзя установить на ПК с Wi-Fi-адаптерами на базе чипов Qualcomm, если там установлены старые драйверы. Корпорация Microsoft рекомендует пользователям вручную проверять наличие обновлений в Центре обновлений и устанавливать новые драйверы, если таковые есть. Для этого можно также использовать Диспетчер устройств.

Если же используется старый драйвер, а его новая версия недоступна через Центр обновления, то нужно обновлять драйвер, предварительно скачав соответствующие файлы с официального сайта, установить их и перезагрузить ПК. После этого, как ожидается, система заработает нормально и позволит обновиться.

Сообщается, что корпорация из Редмонда не позволяет обновить ОС до сборки 1909, если на компьютерах установлены старые версии антивирусов AVG и Avast. Разработчики уже опубликовали соответствующие инструкции, чтобы облегчить переход на 1909. Ну или можно просто удалить сторонние программы и поставить их заново после обновления. К слову, такая же проблема в своё время была с антивирусом Касперского.