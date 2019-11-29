Microsoft признала проблему во всех версиях Windows 10

Компания Microsoft признали проблему, которая является общей для всех версий Windows 10. Об этом сообщается на странице поддержки системы. Как оказалось, проблема затрагивает устройства с интерфейсом Thunderbolt, хотя и лишь в некоторых случаях.

Эта проблема возникает на сборках 1909, 1903, 1809, 1803 и 1709 в случае активации режима «Быстрый запуск». Если на компьютере есть устройства, подключаемые через док-станцию с портом Thunderbolt, то возникает сбой, поскольку они перестают работать.

По данным компании, проблема проявляется лишь у 5 % пользователей и затрагивает клавиатуры, мыши и так далее. При этом в «Диспетчере задач» устройства видны и определяются, однако не функционируют. Переподключение не даёт ожидаемого эффекта, в самой компании рекомендуют перезагружать систему полностью.

Одной из причин может быть малая популярность интерфейса Thunderbolt на ПК и устройствах Microsoft в частности. Корпорация из Редмонда даже не реализовала его в фирменной линейке Surface. На данный момент этот интерфейс чаще всего можно встретить у Apple или в виде сторонних версий.

Microsoft не раскрывает никаких подробностей о патче, сроках выхода и так далее. Однако ожидается, что компания выпустит обновление уже скоро.