Студенты ФПМИ БГУ вышли в финал Чемпионата мира по программированию среди студентов. Такого права сборная БГУ удостоена благодаря успешному выступлению в полуфинале престижного состязания. В состав команды вошли третьекурсники Егор Дубовик, Федор Коробейников и второкурсник Александр Керножицкий. На счету студентов серебряная медаль и диплом I степени, а также 8 место в общем зачете. Кроме того, в финал в этом году от Беларуси также вышли команды БГУИР и БНТУ.

Всего в соревнованиях приняли участие 310 университетских команд из 11 стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана. Нашу страну представляли пять команд БГУ, три сборных БГУИР и по одной команде ГрГУ имени Янки Купалы и БНТУ. Отметим, представителями БГУ также завоеваны бронзовая медаль, три диплома I степени и один диплом II степени. Это лучший результат БГУ за все время выступления в данном соревновании.

Полуфинал Чемпионата мира проходил одновременно в четырех городах: Санкт-Петербурге, Алма-Ате, Барнауле и Тбилиси. Участникам предлагалось решить 12 задач за 5 часов. Для успешного выполнения задания требовалось разработать алгоритм, доказать его правильность и оптимальность, написать программу на одном из языков программирования и отправить для проверки в автоматизированную тестирующую систему. Согласно регламенту каждой команде предоставлялся один компьютер. Победа присуждалась сборной, решившей большее количество задач за наименьшее время.

Финал Чемпионата мира по программированию среди студентов состоится в июне 2020 года в Москве.