Вышла новая версия браузера Opera

В 55-й версии своего Android-браузера Opera продолжила улучшать визуальную составляющую, представив обновленный ночной режим, который сводит к минимуму световое загрязнение телефона.

Теперь Opera не только позволяет затемнять весь интерфейс браузера, но и превращает светлые веб-страницы в темные, даже если в них не предусмотрено такой возможности. Также пользователи новой версии могут самостоятельно менять цветовую температуру браузера.

Функция дополнительного затемнения в Opera дает пользователям возможность сделать интерфейс максимально темным, минимизируя световое загрязнение.

Opera также предоставляет пользователям возможность уменьшить эффект яркой клавиатуры, затемнив ее с помощью специального верхнего слоя. Кроме этого, в браузере теперь можно настроить автоматическую активацию ночного режима: пользователь может установить определенное время или разрешить устройству руководствоваться естественным ритмом дня, автоматически адаптируясь ко времени заката и рассвета в своем регионе.